LABORATORIO DI SCRITTURA

Prendere i ricordi per trasformarli in storie. Ritorna “Raccontarsi”, laboratorio di scrittura autobiografica con Marilena Lucente. Dall'8 gennaio un nuovo ciclo di quattro lezioni online, ogni venerdì dalle 18.30 alle 20.30. Un viaggio nella memoria e nella dimenticanza, provando a raccontare il passato con parole nuove. L’evento è organizzato da Capua il Luogo della Lingua festival.

Presepi

È uno dei presepi più speciali del territorio. Si trova ad Aversa, nell’abbazia di San Lorenzo, dove si può ammirare fino al 6 gennaio, ed è realizzato dal presepista cieco Angelo Di Maio. Angoli di montagna, case rurali, locande, animali, sfondi colorati e, naturalmente, tutti i tipici personaggi della tradizione. Non manca nulla nel presepe normanno del maestro Di Maio, che ogni anno arricchisce la sua opera con l’aggiunta di nuovi elementi.

RICETTE BORBONICHE

La cucina della tradizione trova casa sul web grazie a “Ricette borboniche”, la challenge lanciata dalla Fondazione Real Sito di Carditello. Ciascuno può raccogliere la sfida divertendosi a replicare ogni settimana il piatto della domenica, e poi inviando la foto taggando la pagina Facebook della Fondazione. Dopo il sartù di riso, la lasagna del Re, i mezzanelli lardiati, i tartufi di grasso, la mozzarella alla pizzaiola e la minestra maritata, il menu della Fattoria Reale propone gli struffoli napoletani.

TEATRO

Salvatore Gradinetta e Michele Mozzillo dirigono e interpretano “I Menecmi di Atella”, rivisitazione della commedia di Plauto, visibile gratuitamente sulla pagina Facebook del Museo archeologico dell’agro atellano. Attori con una lunga militanza prima nel teatro satirico e poi in quello comico, i due hanno trasposto l’opera del commediografo dell’antica Roma lasciando inalterata la trama che tratta lo smarrimento ed il rapimento di uno dei due gemelli di un mercante di Siracusa, inserendovi però elementi peculiari di atellanità: l’inflessione dialettale locale e l’introduzione di versi in lingua latina che rievocano i “frangimenti atellani”.

