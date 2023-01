In arrivo al Teatro Lendi «Bis!» dall'11 al 13 gennaio

Continua la scoppiettante stagione del Teatro Lendi in via Alessandro Volta 144. Luci accese, dall’11 al 13 gennaio (ore 21:00), per le tre repliche di «Bis!», il one man show - con allestimento completo - di Francesco Cicchella che, dopo diverse tappe in giro per l’Italia, approda sul palcoscenico della struttura capitanata da Francesco Scarano.

Cicchella si gioca tutte le sue carte, riproponendo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro e Massimo Ranieri) e regalando al pubblico alcune performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita a uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Ad accompagnare l’artista partenopeo, che firma anche la regia, ci sono la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto.

Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Vincenzo De Honestis e Gennaro Scarpato. I prossimi appuntamenti: la programmazione del Lendi andrà avanti con Carlo Buccirosso in «L’erba del vicino è sempre più verde!» (dal 18 gennaio 2023), Sal Da Vinci in «Masaniello Revolution» (dal 25 gennaio 2023), Massimo Masiello in «Palcoscenico» (dal 1 febbraio 2023), Biagio Izzo e Mario Porfito in «La coppia strana» (dal 15 febbraio 2023), Stefano De Martino in «Meglio Stasera» (dall’8 marzo 2023), Silvio Orlando in «La vita davanti a sé» (dal 29 marzo 2023), Cristina Donadio, Capone & BungtBangt e Solis String Quartet in «Strativari» (dal 19 aprile 2023). Confermati, inoltre, quattro eventi fuori abbonamento: Peppe Iodice in «So’ Pep» (4 e 5 febbraio 2023), i concerti di Gigi Finizio (18 e 19 febbraio), Valentina Stella (16 marzo 2023) e Fabio Concato (23 marzo 2023).