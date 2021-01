ORTA DI ATELLA - ConsegnatE oggi sedici videocamere IP alta definizione messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente che saranno utilizzate per il contrasto all’abbandono di rifiuti, i roghi di rifiuti, il controllo del territorio, ma anche il controllo della semplice raccolta differenziata secondo calendario.

“L’attenzione delle Commissione Straordinaria alla tutela dell’ambiente rappresenta la priorità, dichiara il comandante della polizia muncipale Pasquale Pugliese - e oggi grazie alle nuove telecamere sarà possibile un’intensificazione dei controlli”.

Tante le operazioni condotte dalla polizia municipale di Orta di Atella per il contrasto dei reati in danno all’ambiente. L’ultimo intervento unitamente ai carabinieri e ARPAC finalizzato al contrasto di reati ambientali nella “terra dei fuochi” ha portato nel mese di agosto al maxi sequestro dell'area PIP di via Bugnano di 20.000 metri quadrati e 10 denunce.

