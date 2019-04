I carabinieri di Marcianise hanno arrestato un 31enne per spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato bloccato nel corso di un blitz nella sua abitazione dove i militari hanno sequestrato 600 grammi di cocaina e 60 grammi di hashish due bilancini di precisione utilizzati per confezionamento delle dosi. Inoltre gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto tre schermi collegati a sofisticate telecamere occultate tra alcuni vasi sul balcone dell'appartamento, utilizzate per monitorare la strada e l'arrivo delle forze dell'ordine. Il 31enne è stato associato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Sabato 13 Aprile 2019, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA