C'è grande attesa e altrettanto interesse per il ritorno alla Reggia delle due statue antiche (databili intorno al II secolo dopo Cristo) proprio lì dove la regina Maria Carolina le aveva immaginate, nella sua libreria privata, Tempio del Sapere, situata nella terza sala delle Biblioteca palatina, ambiente colto e raffinato, di impronta decisamente neoclassica.

E saranno posizionate esattamente nello stesso posto e nella medesima disposizione, ovvero, negli angoli dalla parte delle finestre, così come si legge nell'Inventario della casa reale (Real Palazzo di Caserta), del 1799, Annotazioni di tutto ciò che esiste nei Reali Appartamenti delle loro Maestà (D.S.) nel Reale Palazzo Nuovo di Caserta, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli: «Nelli due cantoni di detta stanza dalla parte delle finestre vi sono due piedistalli di marmo con il zoccolo di granito, il tufo di verde antico, la cornice di sopra, e sotto ai festoni di marmo bianco, sopra di essi esistono due statue antiche di marmo bianco intatte». Appartenenti alla collezione Farnese ereditata da Carlo di Borbone dalla madre Elisabetta, le statue di Talia, musa della Commedia, e di Melpomene, musa della Tragedia, furono trasferite per desiderio di Maria Carolina alla Reggia di Caserta nell'ottobre del 1788 e, poi, dopo una serie di spostamenti e al successivo restauro affidato ad Angelo Solari, vennero ricollocate nel luogo originario in Biblioteca Palatina, come risulta anche dall'Inventario del Real Palazzo di Caserta del 1830. Nel 1933, finirono, invece, a Napoli, negli uffici della Soprintendenza, spezzando così il forte legame con il luogo al quale la regina le aveva destinate. Una collocazione, peraltro, «riservata» ai soli dipendenti dell'amministrazione.

Da qui il tentativo, andato a buon fine, di riportarle dov'erano anche per restituirle alla fruizione dei visitatori. Arrivate mercoledì in Reggia, Talia e Melpomene sono attualmente sottoposte ad un intervento di pulitura e verranno esposte al pubblico appena saranno terminati i lavori e i basamenti, che verranno realizzati su modello di quelli originali descritti nelle Annotazioni. Si è concluso, così, l'iter che ha riportato a Caserta le statue grazie al lavoro dello staff della Reggia. «Ringrazio la Soprintendenza di Napoli e la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio», dice il direttore del Museo Reggia, Tiziana Maffei. Che aggiunge: «La collaborazione interistituzionale è una importante risorsa per il mondo della cultura. Le statue torneranno nel luogo scelto da Maria Carolina coerentemente alla sua ben definitiva visione intellettuale». E spiega: «Il trasferimento a Napoli nel secolo scorso non aveva una motivazione storico-artistica. Anzi, la loro collocazione limitava la fruizione e, soprattutto, la comprensione del significato culturale ad esse legato. Invece, la valorizzazione del nostro patrimonio è indissolubilmente legata alla trasmissione, condivisione e conoscenza delle sue tante componenti. Il percorso di approfondimento delle collezioni che è propedeutico a questo tipo di interventi, è un impegno portato avanti dal personale, con passione e grande professionalità».

Ma il rientro delle due sculture è solo una delle novità dell'anno dedicato a Vanvitelli. Infatti, è in corso di realizzazione anche il «Centro documentazione Vanvitelli», un hub digitale che ha l'obbiettivo di raccogliere, catalogare e rendere fruibile tutti i documenti e gli studi riferiti alla figura di Luigi Vanvitelli. Il progetto, in corso di realizzazione, rientra nel programma delle attività per le Celebrazioni vanvitelliane 2023. Grazie a questo nuovo servizio, disegni originali di Vanvitelli, digitalizzati nell'ambito del 3° intervento del Pon «Cultura e Sviluppo» - Fesr 2014-2020 «La Reggia di Caserta in digitale» saranno esposti dal 1°marzo negli spazi espositivi dedicati alle celebrazioni. Si tratta di originali dell'architetto, molto apprezzati dallo stesso Carlo di Borbone, come si legge nella sua lettera del 7 dicembre del 1751 («Tu poi stare contento, che sono veramente bellissimi») con la quale si complimentava con Vanvitelli proprio per i disegni della Reggia.