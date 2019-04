Lunedì 8 Aprile 2019, 11:18

Il giudice ha deciso che può tornare a piede libero. E, indirettamente, ha ritenuto che non può nuocere né e se stessa né alla sua bimba. Per la quale, mercoledì, ha dato di matto. La piccola, tre anni, era in custodia alla casa famiglia di Parete dove sua madre poteva andare a trovarla quando voleva. A quanto pare, forte di questa autorizzazione, la donna si era stabilita in pianta stabile nella struttura, fino a mercoledì, quando gli operatori hanno chiamato i carabinieri per farla allontanare. A quel punto ha perso la testa. Intenzionata a non rinunciare a stare sempre con la bambina, la donna l'ha praticamente presa in ostaggio e ha minacciato di lanciarsi con lei dal balcone se non gliela avessero riaffidata. La tragedia l'hanno evitata due carabinieri del Gruppo di Aversa. Prima hanno trattato, poi sono intervenuti fisicamente e, per tutelare la bambina, hanno fatto in modo che la donna si «concentrasse» su di loro. E giù botte da orbi. Schiaffi, pugni, calci. La giovane madre è diventata una furia. Tanto che un militare ha rimediato ferite con prognosi a trenta giorni, mentre l'altro ha un tendine della mano lesionato mentre tentava di trattenere la donna nei concitati attimi in cui ha cercato a lanciarsi nel vuoto. Il giudice monocratico, due giorni fa, ha convalidato l'arresto della donna, ma non ha applicato alcuna misura cautelare. Quanto al rito per direttissima, imputazioni di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, non si è celebrato perché il difensore ha chiesto i termini a difesa.LA STORIADi nazionalità nigeriana, trentatré anni, irregolare sul territorio italiano, la donna al centro della vicenda aveva perso la custodia della figlioletta di tre anni perché ritenuta non idonea dal tribunale dei minori e dai servizi sociali a esercitare la responsabilità genitoriale. Alla base del provvedimento, il fatto che la donna fosse stata più volte segnalata come prostituta. Il provvedimento del giudice risale allo scorso 26 marzo. Lo scopo, ovviamente, quello di tutelare la minore e nello stesso tempo di consentirle di continuare a frequentare la madre. Tant'è che alla donna era stata concessa la libertà di visita. Proprio l'elasticità del provvedimento sarebbe stata «fraintesa» dalla 33enne che avrebbe preteso di vivere nella casa famiglia assieme alla figlia. Di qui la richiesta d'intervento da parte degli operatori del centro, l'arrivo dei carabinieri e il tentativo di omicidio-suicidio. Che, però, non figura nelle contestazioni della Procura. La vicenda s'inquadra nella piaga della schiavitù sessuale che accomuna tante donne africane costrette in Italia a prostituirsi, schiacciate da un lato dalla mafia nera, dall'altro dalle norme.