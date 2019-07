CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Luglio 2019, 12:00

VALLE DI MADDALONI - Tenta una truffa, ma si sente male subito dopo. Tutto, tra lo sconcerto generale, si è consumato in meno di un'ora: si è passati dal tentativo di truffa, all'allarme lanciato alle forze dell'ordine, all'accusa di malori, infine all'arresto e al piantonamento presso l'ospedale di Marcianise.È arrivato, ieri mattina dalla provincia di Napoli, con l'obiettivo di cambiare un assegno presso l'Ufficio postale di via Europa. Ma era in possesso di documenti giudicati non idonei o palesemente falsi. Il colpo però non è andato a buon fine grazie alla scaltrezza dei dipendenti agli sportelli.