Tentano evasione smontando la tv, detenuti bloccati in tempo

Un modo per fuggire dal carcere l’avevano trovato: erano riusciti a smontare i bocchettoni dell’aggancio della televisione nella cella ed erano riusciti a penetrare nel foro della parete, ma lungo le scale, i due detenuti, si sono trovati di fronte un poliziotto della penitenziaria. La loro fuga si è fermata lì, sulla rampa delle scale che conducono verso la libertà.

Così, due marocchini sono stati catturati dalla squadra di agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere mentre stavano per evadere dal reparto Danubio. Prima ancora erano detenuti nel reparto Nilo, poi sono stati spostati: durante il trasloco hanno approfittato per costruire un uncino con le reti del materasso. Catturati in tempo dagli uomini coordinati dal comandante - Gaetano Manganelli - i due marocchini sono stati riportati in cella.

Poi, sono cominciate le perquisizioni. E così, i poliziotti hanno trovato anche un punteruolo e delle lenzuola annodate, nascoste nell’area passeggio. Tutto era stato pianificato, ma gli agenti hanno evitato il peggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA