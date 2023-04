Tentata rapina all'ufficio postale, preso il terzo bandito: era ai domiciliari

I carabinieri hanno arrestato, su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un 62enne accusato di una tentata rapina avvenuta il 2 aprile del 2022 all'ufficio postale di Bellona, nel Casertano.

In quella circostanza i carabinieri arrestarono i due banditi che avevano tentato il colpo, ma era rimasto ignoto il terzo uomo che aveva curato l'obiettivo da colpire gestendo l'organizzazione del raid; il 62enne, al momento della tentata rapina, era agli arresti domiciliari, e per questo motivo pensava di avere un alibi perfetto per escludere la propria partecipazione al colpo, ma i carabinieri lo hanno individuato indagando sugli eventuali complici dei due malviventi arrestati in flagranza.