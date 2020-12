Un arresto in flagranza di reato e una denuncia. Questo il bilancio di un intervento dei carabinieri di Marcianise presso il Parco del Centro Commerciale Campania dove hanno fermato per furto un uomo di 45 anni, I.M. residente a San Gennaro Vesuviano e denunciato la sua compagna. I due sono stati prima fermati dal personale della sicurezza di un noto negozio di elettronica, a seguito dell’allarme antitaccheggio, e poi fermati dai carabinieri mentre l’uomo tentava di darsi alla fuga. L’uomo è stato trovato in possesso di merce varia (pen drive, batterie, auricolari) per un valore di 120 euro. L’uomo ha beneficiato degli arresti domiciliari.

