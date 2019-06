CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 18 Giugno 2019, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 11:31

Non ci sono denunce, ma a parlare sono le foto che la stessa vittima ha postato su Facebook. Ieri mattina, la dirigente scolastica dell'istituto superiore Bachelet-Majorana, Pina Sgambato, chiamata da alcuni vicini di casa, ha scoperto che il lunotto posteriore della sua autovettura, una Lancia Y di colore nero, parcheggiata davanti a casa, lungo la Nazionale Appia, al civico 290, era stato danneggiato. La preside dell'Istituto dove un anno e mezzo fa fu accoltellata al volto da un alunno 17enne la professoressa Franca Di Blasio, preferisce non ingigantire il caso. Intanto, lei che quest'anno partecipa a tutti gli scrutini finali sancendo anche bocciature, e siede tra i banchi della minoranza del Consiglio comunale di Santa Maria a Vico, in quanto capogruppo del Pd, non ha mai subito né minacce né intimidazioni.