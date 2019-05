Domenica 12 Maggio 2019, 14:17

C'è la mano di una banda di teppisti dietro l'incendio doloso che ha completamente devastato la palestra della scuola elementare di Casapesenna. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Casal di Principe, guidati dal capitano Luca Iannotti, sono ancora in corso ma dalle telecamere di video sorveglianza della scuola è stato possibile vedere alcune persone, molto probabilmente adolescenti, che sono entrati all'interno della struttura prima che si sviluppasse il rogo.LA TEMPISTICAIl tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando non c'è alcuna attività scolastica: in quel momento non erano previste attività sportive all'interno della struttura, situata in una traversa di Corso Europa. Questo ha evitato che ci fossero feriti, anche se l'interno è stato dilaniato dalle fiamme. «Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Aversa, arrivati sul posto in sei minuti dalla chiamata, ha evitato il peggio», racconta il sindaco di Casapesenna, Marcello De Rosa presente all'interno del cortile della scuola durante le operazioni di spegnimento. Secondo una prima ricostruzione fatta da vigili del fuoco e carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa, pare che l'incendio sia stato innescato bruciando alcuni materassini utilizzati per l'attività sportiva, così le fiamme si sono propagate in poco tempo in tutta la struttura, devastando il locale interno. Anche i vetri hanno ceduto sotto la forza delle fiamme e una volta spento il rogo all'interno sono rimaste solo mura annerite e qualche attrezzo semi distrutto. «È ancora presto per parlare, ma non capiamo cosa possa spingere un gruppo di persone a fare un danno del genere a un'intera comunità», ha commentato il sindaco di Casapesenna che ha aggiunto: «Che sia stata una bravata o meno poco importa dato che l'azione resta da condannare, speriamo che con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza si possano trovare in fretta i colpevoli».I FILMATII carabinieri hanno già sequestrato tutti i filmati delle telecamere piazzate lungo il perimetro della scuola, che hanno filmato l'intrusione dei teppisti che sono riusciti ad entrare all'interno della struttura forzando una delle porte posteriori della palestra. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco non si registrano altri danni, nonostante la palestra sia collegata con i corridoi e le aule della scuola elementare che ogni giorno viene frequentata da centinaia di piccoli alunni. «Sarebbe bastato qualche minuto in più e le fiamme avrebbero distrutto anche le aule», hanno commentato alcune persone che si sono assiepate all'esterno del cortile della scuola dopo l'intervento dei soccorsi. «È assurdo che qualcuno possa decidere di fare una cosa del genere, non riusciamo a capire cosa possa esserci dietro a quest'azione», hanno detto altri curiosi. Le motivazioni che hanno spinto la banda di teppisti a entrare in azione sono oscure e forse potrebbero essere chiarite solo dopo l'individuazione dei responsabili. In questo senso i filmati delle telecamere potrebbero essere decisivi.