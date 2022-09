Terapia del dolore: al taglio del nastro Hospice casertano

Verrà inaugurato domani, lunedì 12 settembre, il nuovo Pain Control Center - Hospice di San Felice a Cancello. Ad aprire ufficialmente i battenti della nuova struttura sanitaria sarà il direttore generale dell'Asl di Caserta, Amedeo Blasotti, e i diversi rappresentati della direzione strategica aziendale. L'Hospice di San Felice a Cancello, che rientra nell'ambito del programma di potenziamento assistenziale impostato dal nuovo vertice istituzionale dell'Asl di Terra di Lavoro, segue il progetto del nuovo manager, che «pone al centro della gestione sanitaria il cittadino e il suo benessere», si legge nella nota diramata dall'azienda. A dirigere la struttura sarà il dirigente medico di Anestesia e rianimazione Giovanni Sarcinella. «Si tratta di un reparto ad alta specializzazione per quanto riguarda la terapia del dolore - spiega il referente Sarcinella, già attivo nella Terapia intensiva del Covid Hospital di Maddaloni - Il paziente che ospiteremo è quello oncologico, con dolori gravi e importanti. Lo seguiremo a 360 gradi attraverso un'azione intensiva, essendo io specializzato in Terapia del dolore da 12 anni. Affronteremo tutti i tipi di dolore possibili, grazie anche una vasta strumentazione utile sia a questa assistenza che a quella emergenziale».

L'Hospice è situato in via Roma, nei pressi del presidio ospedaliero: si compone di due piani, sui quali sono distribuite le unità residenziali, ovvero dieci camere singole. Ogni camera è dotata di poltrona letto per l'eventuale accompagnatore.

Il centro dispone, inoltre, di ampi e luminosi spazi per la socializzazione, dotati di ogni comfort. La struttura dispone di ambienti relativi alla valutazione clinico-assistenziale e alla terapia: è presente il locale per i colloqui con il personale, così come il locale per le riunioni di equipe, substrato strutturale che sottende ad un preciso modello organizzativo assistenziale multidisciplinare e interprofessionale e che privilegia momenti di incontro e di confronto tra gli operatori, vero elemento caratterizzante del centro. Nella struttura sono attivi ambulatori per la diagnosi e la cura del dolore cronico, per il posizionamento di Picc, accessi venosi centrali e un ambulatorio per la nutrizione artificiale. A tali servizi è possibile accedere con apposita ricetta e previa prenotazione diretta. Al programma di cure presso il Centro di cure palliative Hospice, accedono i malati affetti da una malattia progressiva e in fase avanzata, evolutiva e che necessitano di cure intensive.



Le prestazioni all'interno del centro sono garantite da un'equipe multidisciplinare composta da medici esperti in Terapia del dolore, nutrizione artificiale, infermieri, operatori socio sanitari e altri specialisti dedicati. L'Hospice è dotato di un team territoriale dedicato all'assistenza a domicilio del paziente con patologia neoplastica. Infatti ai dieci posti di degenza si aggiungono 120 posti di assistenza domiciliare su tutto il territorio su cui insiste l'Asl Caserta.