Diciannove sindaci della provincia di Caserta, in particolare dell'agro aversano, saranno presenti il prossimo 5 settembre a Roma alla convocazione presso il Ministero dell'Ambiente, per discutere di emergenza roghi e più in generale del problema rifiuti. Sono stati invitati ad i sindaci di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, Sant'Arpino, San Cipriano, San Marcellino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano e Villa Literno.



L'invito è stato esteso anche al comune di Acerra (Napoli), al Vice Capo di Gabinetto Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare Consigliere Luigi Impeciati, al Coordinatore Unità Roghi Presidenza del Consiglio dei Ministri Consigliere Fabrizio Curcio, al Vice Capo di Gabinetto Regione Campania, avvocato Almerina Bove e al Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Ministero dell'Ambiente del Territorio e del MareTullio Berlenghi.

Venerdì 30 Agosto 2019, 17:51

