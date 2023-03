C'erano anche 18 carcasse di autovetture cannibalizzate, dopo essere state rubate, trovate abbandonate su un terreno appena arato a Villa Literno. Il ritrovamento e il sequestro dell'area è stato eseguito nel corso dell'operazione Primavera durante l'ultimo «Action Day» con forze dell'ordine ed esercito nei comuni della Terra dei Fuochi tra Caserta e Napoli.

Operazioni interforze di controllo del territorio tese a contrastare i crimini ambientali e disposte ogni settimana sulla base della programmazione della cabina di regia Terra dei fuochi, presieduta dall'incaricato Filippo Romano, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. Nei giorni scorsi sono state controllate decine di attività commerciali, con un dispiegamento di uomini e mezzi, in particolare degli aeromobili a pilotaggio remoto dell'Esercito e dei droni dei Vigili del Fuoco e dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza.

Sono stati denunciati e sanzionati diversi imprenditori per gestione illecita di rifiuti e sequestrate aree oggetto si sversamento illecito. A Casal di Principe è stata condotta, con i Vigili del Fuoco, un'attività di controllo e bonifica su alcune aree dove sono stati abbandonati rifiuti, per evitare che fossero dati alle fiamme.

A Villa Literno, l'Esercito e la Polizia Metropolitana di Napoli hanno invece sequestrato su un fondo da poco arato per la semina, le carcasse di auto oggetto di furto. Si tratti di cimiteri di auto rubate che spesso vengono anche date alle fiamme. A Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Arienzo sono stati controllati un opificio di pezze, un deposito auto e uno di materiale ferroso, con il sequestro di una delle attività dove c'erano rifiuti abbandonati ed è scattata la denuncia al titolare: sono state poi elevate multe per circa 32 mila euro ai titolari delle altre due attività. Tra le province di Napoli e Caserta sono stati eseguiti accertamenti su aree private adibite a deposito di scarti edili, e su alcune autocarrozzerie abusive, sanzionate 6 persone per deposito incontrollato di rifiuti di lavorazioni meccaniche e immissione di fumi nell'atmosfera con multe di circa 400 mila euro, mentre due attività di circa 11 mila metri quadrati sono state poste sotto sequestro.

Tra Aversa e Giugliano in Campania, i droni hanno scoperto un'area dove erano in corso lavori edili non autorizzati; i proprietari sono stati sanzionati con una multa di 51 mila euro. Nei giorni scorsi l'Action Day aveva riguardato anche i comuni di Gricignano d'Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo e Cesa: sequestrata una falegnameria e un'azienda di energie rinnovabili.