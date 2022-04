Terra dei Fuochi, sequestri e denunce nei comuni di Casal di Principe e Pozzuoli

Importanti risultati conseguiti dalle pattuglie dell’esercito Italiano impiegate per l’operazione Terra dei Fuochi nell’action day per le operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. I militari dell’esercito Italiano, unitamente alle forze dell’ordine, hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel Comune di Casal di Principe e nel Comune di Pozzuoli, dove sono state controllate e sequestrate attività imprenditoriali e commerciali e comminate sanzioni amministrative.

APPROFONDIMENTI IL CASO Furgone in fiamme nelle campagne di Caivano, indagini per... L'OPERAZIONE Terra dei fuochi, nuovi controlli: un'area sequestrata e due... L'OPERAZIONE Action day a Ercolano: oltre 100 mila euro di multa e quattro denunce

Il 30 marzo 2022, le forze dell’ordine, col concorso dei militari dell'esercito Italiano hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel comune di Casal di Principe, dove sono state controllate quattro attività imprenditoriali e commerciali di cui tre sequestrate, a cui sono state comminate complessivamente 140 mila euro di sanzioni amministrative,sei persone identificate di cui quattro denunciate e due sanzionate, 18 veicoli controllati di cui sette sequestrati,160 m3 di rifiuti e un’area di complessivamente 1.038 m2 posti sotto sequestro. Sono 15 gli equipaggi impiegati per un totale di 34 uomini messi in campo congiuntamente dall’esercito italiano.

Il 31 marzo 2022, le forze dell’ordine hanno effettuato nuovi controlli per il contrasto agli illeciti ambientali nel comune di Pozzuoli, dove sono state controllate e sequestrate due attività imprenditoriali e commerciali a cui sono state comminate complessivamente 166.000,00 di sanzioni amministrative, quattro persone identificate - di cui due denunciate e 2 sanzionate -, 15 veicoli controllati. Sono stati impiegati 10 gli equipaggi, per un totale di 25 uomini. Prosegue, in tal modo, lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti, secondo la pianificazione stabilita nel piano di coordinamento della prefettura di Napoli con la prefettura di Caserta, le questure di Napoli e di Caserta e con le altre forze di polizia delle Province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.