Terra dei Fuochi, blitz a Sessa Aurunca: sigilli a 11 aziende, multe per 120mila euro

È di undici aziende sequestrate su altrettante sottoposte a controllo, e di undici persone denunciate, il bilancio dell'Action Day interforze effettuato nei comuni di Qualiano e Sessa Aurunca su indicazione dell'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, e nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi.

Venticinque gli equipaggi in azione appartenenti all'Esercito, alle forze dell'ordine, alle polizie locali e al personale di Asl e Arpac. Al termine dei controlli sono state sequestrate per reati di gestione illecita di rifiuti e degli scarti di lavorazione undici aziende, perlopiù piccole attività imprenditoriali, e sono stati apposti i sigilli ad aree per quasi oltre 64 km quadrati, dove erano stati abbandonati rifiuti; sono state elevate sanzioni per quasi 120mila euro.

Nella stessa giornata è stato effettuato anche un servizio di pattugliamento attorno al campo rom di Giugliano in Campania, in località Ponte Riccio, con l'ausilio dei droni Raven dell'Esercito e dei droni ambientali della Agenzia consortile Area Nolana; l'attività ha accertato la presenza di diversi roghi di rifiuti abbandonati.