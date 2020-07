Due persone di 19 e 39 anni intente a bruciare un ingente quantitativo di rifiuti speciali, sono state sorprese arrestate dai carabinieri forestali ad Alife, nell'Alto-Casertano. I due uomini aveva appiccato il rogo all'interno di un'apposita piattaforma in cemento; a bruciare rifiuti speciali di vario genere, come materiale plastico, mobili verniciati in disuso, lattine in alluminio, persiane in plastica, parti di materiale vegetale, vetro e alluminio. I militari hanno poi rinvenuto in alcun locali nelle vicinanze altri rifiuti provenienti dall'attività di svuota cantine, ed un carrellone stipato di rifiuti speciali. Durante il blitz è inoltre sopraggiunta un'auto piena di rifiuti speciali, che è stata posta sotto sequestro, mentre l'autista è stato denunciato.

