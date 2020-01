Sabato primo febbraio i comitati della Rete Stop Biocidio incontreranno di nuovo il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Stavolta l’incontro si terrà direttamente in Terra dei Fuochi, nei luoghi della devastazione, al Real Sito di Carditello.



«Sarà un momento di confronto con il ministro Costa con cui verificheremo cosa lo Stato abbia o meno concretamente realizzato tra le proposte contenute nell’ampia piattaforma rivendicativa a cui una comunità enorme – quella di chi lotta sui territori – ha contribuito – dichiarano gli attivisti. Non c’è niente da mediare, né altro tempo da perdere. In prossimità delle elezioni regionali e del nuovo scacchiere che si prepara per maggio, la voce degli stanchi e degli oppressi dalla criminalità, dalla connivenza, dalla predazione e dall’indifferenza deve emergere forte e chiara».

