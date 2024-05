Il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha pianificato l’intensificazione delle attività di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni di sversamento e incendio di rifiuti nei 34 comuni della provincia ricadenti nella “Terra dei fuochi”. Un'iniziata scaturita dopo il vertice in Prefettura in aprile con le istituzioni coivolte e per consolidare trend il positivo che vede il fenomeno dei roghi in sensibile diminuzione, rafforzando le sinergie tra gli enti e l’organicità degli interventi.

Il Prefetto, con recente direttiva indirizzata ai sindaci, ha disposto: una più organica mappatura dei fenomeni e delle tipologie di sversamento considerati più impattanti sul territorio, su cui concentrare l’attività di contrasto, per colpire gli illeciti ambientali a maggior rischio per l’ambiente; la raccolta dei dati su un capillare e aggiornato data base con la finalità di sviluppare focus territoriali e programmare servizi mirati e operazioni congiunte da parte di tutte le componenti - statali e locali - delle Forze dell’ordine.

Il nuovo modello si fonda su un concorso complessivo, centrato sulla massima circolarità informativa e sulla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze maturate nei singoli contesti, puntando ad incrementare le attività sotto il profilo della qualità dell’intelligence e ad incidere sulle filiere più remunerative per gli autori degli illeciti ambientali. Nei prossimi giorni saranno valutati, inoltre, in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i progetti presentati dai comuni della provincia di Caserta appartenenti alla Terra dei fuochi, finanziati con risorse del Ministero dell’Interno, per rafforzare l’attività delle Polizie Municipali attraverso l’assunzione di personale a tempo determinato e/o prestazioni di lavoro straordinario.