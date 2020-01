© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un imprenditore di 48 anni, titolare di un opificio industriale ubicato nell'area industriale del comune di San Marco Evangelista , centro del Casertano ricadente nella cosiddetta, è stato sorpreso dai carabinieri forestali mentre bruciava scarti di lavorazione della sua azienda, ed è stato così denunciato per i reati di gestione illegale di rifiuti speciali e smaltimento degli stessi a mezzo di illecita combustione.Il blitz dei militari appartenenti al nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Caserta è scattato durante un'attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno dei roghi tossici; i carabinieri hanno infatti notato una colonna di fumo nero, precipitandosi nel piazzale della ditta da cui proveniva; hanno così sorpreso il 48enne mentre dava fuoco ai rifiuti, in particolare materiale legnoso di mobili in disuso e plastica, posti dentro un cassone in acciaio.