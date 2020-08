I vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti nella notte con due squadre, un'autopompa serbatoio e un autobotte, per un vasto incendio di rifiuti nel comune di San Marcellino al confine con Trentola Ducenta. L'incendio si estendeva per circa 200 mq a ridosso di un'ampia area agricola. Dalle indagini effettuate non si esclude la pista dolosa.

