LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 08:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'emergenzae lo stop a traffico e attività produttive, sono stati immediati i cambiamenti per la salute ambientale. Eppure, nonostante il Covid 19 abbia messo in evidenza quanti benefici potrebbero derivare da una più sostenibile azione umana, nella cosiddetta terra dei fuochi la prassi dello smaltimento illecito dei rifiuti non si lascia di certo frenare da riflessioni sul tema. E accade così che le amministrazioni comunali, già messe a dura prova per fronteggiare, non solo il rischio dei contagi, ma anche le notevoli difficoltà economiche scaturite dal blocco del Paese, debbano fare i conti pure con l'emergenza degli scarichi illeciti di rifiuti.Basta percorrere la superstradameglio conosciuta come Asse mediano, per imbattersi in cumuli di immondizia abbandonati da artigiani e produttori in nero, ma anche da semplici cittadini che preferiscono le piazzole di sosta al circuito della raccolta porta a porta che pure viene ormai garantita ovunque. Proprio ieri, nel territorio di, si è resa necessaria la rimozione di rifiuti in una piazzola nella quale erano state abbandonate decine di pneumatici, ma anche ingombranti, materassi, sacchetti della nettezza urbana. Uno scenario vergognoso che ha richiesto l'intervento di risanamento, con inevitabili risorse sottratte all'Ente. Il sindaco di Frignano, Gabriele Piatto, ha pubblicato le foto dello scempio sul suo profilo Facebook e, nel rivolgersi a coloro che hanno pensato di abbandonare i rifiuti sulla strada extraurbana, ha usato il termine «bestie».«Sì perché di bestie si tratta commenta il primo cittadino come si può pensare di buttare l'immondizia in strada, senza pensare minimamente ai rischi e ai danni? Intanto aggiunge anche se si tratta di un'arteria di competenza provinciale, non è la prima volta che siamo stati costretti a intervenire noi come Comune». La storia si ripete. Sono ormai decenni che negli stessi luoghi gli scarichi avvengono sistematicamente. I rifiuti abbandonati sotto i piloni della superstrada Nola Villa Literno sono parte endemica del territorio frignanese, dove negli anni sono stati spesso abbandonati gli scarti dell'attività tessile e calzaturiera. Il dramma, e questo suscita se possibile una rabbia anche maggiore, è che secondo una ricognizione delle discariche abusive effettuate dalla Sma Campania, più recentemente risultano abbandonati, per circa l'80%, rifiuti di natura urbana e non industriale. Nelle periferie dell'agro aversano è facile imbattersi in divani, frigoriferi, sacchetti dell'indifferenziato e tutto ciò che esce dalle case. Percorrendo la strada che da Casaluce conduce alla reggia di Carditello, si può notare come, nonostante la recente bonifica, ci siano ancora ecocriminali che continuano a scaricare i rifiuti in modo illegale. Per non parlare di via Piro, al confine con Teverola, dove pure sono sempre ridotti i giorni in cui si riesce ad avere un minimo di decoro. Il copione è sempre lo stesso, ma forse in un momento in cui si è chiamati tutti al rigore e al senso civico per fronteggiare una pandemia, la situazione assume contorni ancora più gravi. E se gli abbandoni illeciti non si fermano si registra anche un certo lassismo nella raccolta differenziata. Come a Teverola, ad esempio, dove, dinanzi alla modalità in cui i rifiuti vengono depositati nei condomini, l'assessore all'Ambiente Alfonso Fattore ha scritto un duro post: «Non ha senso chiedere incessantemente il diritto alla tutela, quando invece siamo i primi a ledere quelli fondamentali: la civiltà e il rispetto».