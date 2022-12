Terra dei fuochi, rifiuti illeciti smaltiti in un'area di 2mila metri quadri a Marcianise: denunciato un imprenditore

I militari appartenenti alla stazione carabinieri forestale di Marcianise, durante un servizio di controllo del territorio nel comune di Marcianise, in zona prossima al Viale della Libertà hanno constatato, in un fondo recintato, lo sversamento di residui vegetali costituiti da sfalci di potature e di pezzi di alberature di palme, che ricoprivano gran parte dell'area, provenienti da lavori di giardinaggio effettuati in luogo diverso da quello dove erano stoccati.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l'area è risultata di proprietà del legale rappresentante di un'impresa dedita ad attività di manutenzione del verde.

Pertanto, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo del fondo, della estensione di circa 2000 mq, risultando integrato il reato di gestione illecita di rifiuti speciali in relazione alla realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da sfalci e potature prodotte da un'attività d'impresa, deferendo il titolare dell'impresa in stato di libertà all'autorità giudiziaria.