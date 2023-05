“Terra dei Fuochi”: scattano multe per azienda zootecnica e caseificio a Mondragone e Castel Volturno

Continua l’azione delle forze dell’ordine nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, grazie all’impegno anche di unità dell’Esercito Italiano, che nell’ultima settimana hanno controllato decine di attività commerciali, con un imponente dispiegamento di personale e mezzi.



A Mondragone, presso un’officina è stato sanzionato e denunciato il proprietario con un’ammenda di circa 38mila euro per gestione illecita dei rifiuti. Sempre a Mondragone, presso un’azienda di zootecnica, il proprietario è stato denunciato e sanzionato con una ammenda di oltre 12mila euro a causa di scarichi delle acque reflue industriali senza le previste autorizzazioni. A Castel Volturno, a seguito del controllo presso un caseificio, il proprietario è stato sanzionato con un’ammenda di oltre 4mila euro, stressa sorte per il proprietario di un’officina meccanica che è stato denunciato e sanzionato, mentre un’area di 500 metri quadri è stata posta sotto sequestro: 4 persone sono state identificate, 4 persone sono state denunciate e 4 sono state sanzionate, per reati ambientali con multe per un totale di oltre 41mila euro.



Carabinieri in azione a Casal di Principe, insieme con i militari dell’Esercito Italiano: durante un controllo presso un’officina autorizzata hanno sanzionato e denunciato il proprietario per irregolarità sulla gestione dei rifiuti. L’area di circa 620 metri quadri è stata posta sotto sequestro.

Inoltre, è stata elevata una sanzione di circa 26mila euro.