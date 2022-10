Roghi, il vescovo di Caserta: «Politica ferma, ora coraggio»

Caserta, dopo Teano e Casapesenna, martedì ospita il terzo incontro di vescovi, sacerdoti e diaconi delle diocesi che tra Napoli e Terra di Lavoro affrontano la tragedia dell'inquinamento ambientale, dei roghi tossici, dell'incubo malattie.

Monsignor Pietro Lagnese, vescovo di Caserta, i sacerdoti sono in prima linea da anni. La politica spesso tace o arretra, la Chiesa insiste e affianca sindaci e amministratori in difficoltà. I sacerdoti si sentono più soli?

«Da anni la Chiesa nelle nostre terre sta provando a fare la sua parte. Oggi c'è una coscienza nuova sul fenomeno dei roghi di rifiuti e cresce da parte di tanti preti la consapevolezza che annunciare il Vangelo significa affrontare anche emergenze come l'avvelenamento di una terra un tempo felix e ora, invece, bruciata e violentata. Annunciare il Vangelo non è altra cosa da servire l'uomo, al contrario vuol dire accompagnarlo, sostenerlo, incoraggiarlo perché non si lasci rubare la speranza».

E la politica?

«Dalla politica ci aspettiamo risposte più decise. Tentare di sminuire la questione o, addirittura, provare a dire che il problema non esiste, come purtroppo tante volte è accaduto, non serve. Servono invece interventi più determinati, operazioni più incisive, tempi di azione più veloci perché la gente non può più aspettare: lo ha fatto per tanto tempo, pagando un prezzo altissimo in termini di salute, innanzitutto, ma anche di qualità della vita, di lavoro, di legalità. Le Chiese della Campania provano a far sentire la propria voce, in particolare i vescovi delle diocesi tra Napoli e Caserta, coordinati da monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana, da alcuni anni su questi temi sono impegnati in un'opera di approfondimento e di dialogo con le istituzioni, ma soprattutto di informazione e formazione delle comunità».

È la salute dei cittadini che preoccupa.

«I dati emersi a febbraio dello scorso anno dal rapporto promosso dalla Procura di Napoli Nord e dall'Istituto Superiore di Sanità parlano di un chiaro nesso di causalità tra la presenza di rifiuti tossici e l'insorgenza di gravi patologie. Vorremmo che il rapporto si allargasse ad altre zone e che, una volta per tutte, si facesse giustizia intorno a troppe, storie di morte per cancro».

I roghi appaiono in parte ridotti, ma gli sversamenti nelle strade sono aumentati secondo le statistiche. Troppi cittadini non rispettano le regole. La Chiesa come pensa di incidere?

«Sì, nelle provincie di Napoli e Caserta c'è una diminuzione del numero di roghi, ma accanto a questo dato va registrato l'aumento degli abbandoni di rifiuti: l'azione di repressione è necessaria ma da sola non basta. Il lavoro delle forze di polizia è prezioso e andrebbe intensificato. Si richiede però, innanzitutto, un intervento più deciso nel rimuovere le cause del fenomeno e, perciò, un decisivo e complessivo miglioramento del ciclo dei rifiuti. C'è bisogno di scelte lungimiranti e politiche coraggiose che tutelino la nostra salute e la vita delle future generazioni».

Il rispetto del Creato, tema caro al Papa. Non è un problema anche di formazione delle coscienze?

«Come ha scritto Papa Francesco nella Laudato si' la Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche, ne di sostituirsi alla politica, sente, però, la necessità di invitare tutti a un dibattito onesto e trasparente, perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune. Certo, la vera sfida è prima di ogni cosa educativa».

Per il meeting lei ha scelto un luogo simbolo di Caserta, il Macrico, ex area militare da trenta anni abbandonata. Perché?

«La rigenerazione dell'Ex-Macrico vuole essere una sfida, la risposta concreta al bisogno di spazi verdi, accessibili, attrezzati e organizzati secondo i criteri della sostenibilità ambientale. Per Caserta e non solo una straordinaria possibilità di crescita, in termini di cura del Creato e di qualità della vita e, più in generale, in termini di promozione di una cultura capace di suscitare una rinnovata partecipazione al riscatto della nostra terra».