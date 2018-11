CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 20 Novembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a Caserta «Chi è responsabile della malattia di mia figlia?» chiede con rabbia Fabio Mazzei. È il papà di Ginevra, 6 anni, da quattro colpita da tumore al cervello. Ed è il volto della piazza che urla «Basta promesse» e impugna i sacchetti con sopra impresse le foto del premier e dei sei ministri riuniti in prefettura per firmare il protocollo d'azione per Terra dei fuochi. Una piazza che si sente anche tradita, attraversata da diversi sentimenti e dalle tante anime, tra cui...