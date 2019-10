Sabato 19 Ottobre 2019, 14:55

Due terreni sui quali erano stoccati rifiuti speciali di vario tipo sono stati sequestrati dai carabinieri a Maddaloni. I due terreni sono situati all'interno del cantiere per la realizzazione del metanodotto. I militari hanno trovato grandi quantità di rifiuti tessili, metallici e di plastica, non stoccati regolarmente. Il materiale doveva essere smaltito, ed invece era stato accumulato in modo da formare una discarica a cielo aperto. Sul posto è intervenuto il personale dell'Arpac per la messa in sicurezza. I lavori di realizzazione del metanodotto non sono stati comunque sospesi.