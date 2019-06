CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 12:00

Chiede di ammirare la mostra Terrae Motus, vuole rilanciarla. Promette di inviare un direttore amministrativo per dare un'accelerata agli appalti. Ed è colpito dal panorama che si vede dalla camera da letto di Francesco II: «La prospettiva è straordinaria», dice il ministro Alberto Bonisoli, visitando la Reggia di Caserta, per la prima volta in assoluto, con l'obiettivo di rendersi conto delle priorità e discuterne con la neodirettrice Tiziana Maffei, chiamata a insediarsi tra giovedì 13 e il 20 giugno, e ad aprire «una ulteriore fase di sviluppo». Il contratto è alla Corte dei Conti per la registrazione. E la missione è innanzitutto rafforzare sicurezza e manutenzione con i restauri, e anche limitando gli accessi.«Mai più fiumane di persone nei monumenti le prime domeniche del mese, a meno che non sia davvero indispensabile», suggerisce Bonisoli che vuole portare a 30 nel 2020 le giornate gratuite, e però caldeggia qui una immediata revisione delle modalità di ingresso, in modo evitare concentrazioni eccessive e che i turisti vadano via «portando con sé il ricordo di una esperienza negativa». Puntualizza: «Piace avere tanti visitatori ma non devono arrivare tutti nello stesso momento. Basta organizzare le fasce orarie» oppure suddividere diversamente gli spazi. «Sono convinto che bisogna continuare a promuovere la Reggia, come ogni altro monumento, ma senza tralasciarne la valorizzazione e la tutela», afferma il ministro, indicando l'importanza di una maggiore attenzione alla narrazione, quindi alle didascalie nel museo. «E, questa volta, non c'è più la scusa che mancano le risorse».