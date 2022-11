Le «Tessitrici di nuove speranze» della cooperativa sociale NewHope portano a casa il premio «La sostenibilità in cooperativa» promosso da Confcooperative con Fondosviluppo in occasione della Giornata della sostenibilità. La premiazione a Roma, a Palazzo della Cooperazione. A ritirare il premio, consegnato da Stefano Granata, presidente di Confcooperative Federsolidarietà, Mirela Macovei, presidente di NewHope. «Non c'è cosa più bella è il pensiero di suor Rita Giaretta, madre putativa di tutte queste donne e del loro progetto di vita e lavoro miracolo più grande che vedere fiorire quei volti, puliti, rigenerati perché semplicemente amati!». Centoquarantaquattro partecipanti, 17 premi su scala nazionale.

APPROFONDIMENTI La Roe di Daniele Giannazzo arriva all'atto finale Una bambina rom e la forza della musica nel nuovo libro della scrittrice partenopea Floriana Coppola Don Riboldi e i suoi ragazzi: da Acerra la prima sfida alla camorra



«Per noi - dice Daniela Altruda di NewHope - è importante rappresentare la cooperazione, perché non si vive di sola beneficenza, di sola solidarietà. Il lavoro è la vera forma di riscatto. Siamo gocce, lo sappiamo ma anche il mare è fatto di gocce». Una storia che viene da lontano, che inizia nel 1995 quando tre suore Orsoline, arrivate a Caserta da Vicenza, misero su il centro di accoglienza Casa Rut per prendersi cura di donne, soprattutto migranti, sole o con figli piccoli, in situazioni di sfruttamento e condizioni di precarietà sociale e umana. Diciotto anni fa, da quel cammino, nacque la Cooperativa sociale NewHope, una sartoria etnica, in cui le donne migranti si riappropriano della loro dignità attraverso il lavoro che diventa libertà, riscatto sociale, promozione umana. L'idea di suor Rita era semplice e rivoluzionaria: superare le troppe forme assistenziali sviluppatesi intorno al fenomeno migratorio che non liberano le persone e non restituiscono loro piena dignità. Da quel 2004 NewHope è diventata possibilità concreta di riscatto, il segno possibile di un'economia solidale, oltre che espressione di impegno costante nella lotta contro la tratta.

Al concorso NewHope ha partecipato con una fotografia che racconta una storia di sorellanza, di vicinanza, di abbattimento delle barriere ideologiche, culturali, sociali. Una foto che ha colpito al cuore la giuria che ne ha voluto premiare i valori. Quegli stessi che quotidianamente contraddistinguono il laboratorio di sartoria etnica che offre una formazione professionale e una educazione alla responsabilità e all'etica del lavoro a chi vi opera, crea opportunità di lavoro nella legalità e nella giustizia per giovani altrimenti escluse dall'attuale logica del mercato, sperimenta una nuova forma di economia, quella dell'inclusione e non dell'esclusione, della valorizzazione della persona e non del profitto fine a se stesso. La cooperativa NewHope è testimonianza di legalità sul territorio, accoglie intorno a sé persone che affiancano, sostenendo con l'amicizia e il supporto, il lavoro faticoso e libero che tante donne liberate fanno per dare corpo al proprio riscatto, per crescere insieme nei grandi valori della solidarietà, del rispetto della dignità delle persone e dell'ambiente.