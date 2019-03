CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere uno scherzo, si è trasformato in tragedia. Un operaio è stato gravemente ferito da un collega che, armato di compressore, lo ha seviziato procurandogli seri danni all'intestino.Per l'autore dello scherzo si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria con l'accusa di violenza privata aggravata e lesioni gravi. Protagonisti dell'episodio che si potrebbe definire uno scherzo, sebbene di cattivo gusto, tra l'erotico e il goliardico, un immigrato pakistano di 27 anni, la vittima, e un collega di 28 anni di origini marocchine. I due, entrambi in regola sia con il permesso di soggiorno che per il rapporto di lavoro, sono occupati in un calzaturificio ubicato nell'area industriale di Aversa Nord, a Teverola, del quale è titolare un 57enne di Aversa, estraneo a quanto avvenuto.