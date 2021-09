Teverola, tornano le fiere in presenza: al via Mia Sposa al Medì Shopping Center

Si terrà a Teverola dal 2 al 10 ottobre, presso l’area esterna del Medì Shopping Center, Mia sposa, la fiera degli sposi e della cerimonia. L’evento apre la stagione fieristica del wedding in Campania ed è la prima fiera in presenza del 2021 nella regione.

«La pandemia ci ha notevolmente cambiati: ci siamo fermati, abbiamo cambiato i nostri piani e modificato in corsa tutti i nostri progetti. Sono stati mesi difficili che hanno messo a dura prova l’economia e tutto il settore del wedding ma ora siamo pronti a ripartire e a ritornare più carichi di prima - dichiara il presidente Marcello Damiano - È importante dare un segnale di svolta e di rinascita ed è per questo motivo che abbiamo scelto di favorire l’ingresso gratuito, affinché tutti i visitatori possano godere dell’esperienza di Mia Sposa Fiera».

«In questo lungo periodo siamo stati al fianco dei nostri partner e delle aziende del wedding, un settore fortemente compromesso da quest’emergenza sanitaria e abbiamo costruito per loro una kermesse che negli anni ha conquistato una posizione di maggior rilievo nell’ambito nazionale degli happening legati al matrimonio. Stiamo lavorando al meglio per dare il giusto supporto a chi è impegnato con l’organizzazione delle nozze. Sono stati mesi difficili ma ora siamo pronti a ripartire», asserisce ancora Damiano.

Presso il Medì di Teverola è allestita una tendostruttura di circa 7mila metri quadrati, di cui 1000 destinati ad un’area sfilate, location ideale per i fashion show presentati da Paola Mercurio: un’attenzione scrupolosa è riservata alle norme anti Covid 19 affinchè tutti i visitatori possano vivere in sicurezza la propria esperienza in fiera.

Saranno presenti in fiera anche diverse associazioni benefiche, in particolare contro la violenza sulle donne, «perché la battaglia contro la violenza sulle donne deve essere condotta anche sul terreno dell’educazione, il matrimonio deve essere infatti un momento d'amore» conclude Damiano.

Oltre 120 partner e 180 stand: un momento di aggregazione e confronto per i professionisti del matrimonio e per gli sposi, ancora una volta, protagonisti indiscussi della fiera: per loro è stato ideato un programma fitto di appuntamenti, sfilate e occasioni di confronto con i professionisti del wedding.

Ad aprire la kermesse, sabato 2 ottobre, la sfilata evento di Olympia Sposa che presenterà un’anteprima delle collezioni 2022: nel corso della cerimonia di inaugurazione le coppie saranno omaggiate di un prezioso cadeau, firmato dal bridal brand.

A seguire, nella giornata di domenica 3 ottobre, i white carpet di Atelier Amirante e Atelier Francesco Arena.

Special night mercoledì 6 ottobre con il Gran Galà, un evento esclusivo dedicato ai partner presenti in Fiera.

Nel corso di Mia Sposa Fiera ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli presenti in passerella giovedì 7 e venerdì 8 Ottobre quali protagonisti della sfilata organizzata e gestita da A.D. Italian Managment che allieterà i presenti con ospiti a sorpresa.

Ritornano i fashion show della manifestazione nel week-end conclusivo: sabato 9 ottobre in passerella le collezioni 2022 di Personaggi Couture; domenica 10 ottobre sfileranno le creazioni di Maison Mirage e Atelier Anna Ferrillo. A chiusura Impero Couture che vestirà la bellissima Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip nota a tutti come Adua Del Vesco.

La fiera sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 16.30 alle 21.30, e la domenica, dalle 10 alle 22.30.