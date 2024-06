Un tentativo di rapina con colluttazione nella centralissima via Roma si è consumato ieri sera a Teverola. Erano circa le 21:30 quando il titolare di un bar della zona è stato aggredito all'esterno della sede del Banco di Napoli, che si trova all'incrocio con la strada provinciale che collega a Casaluce. Due malviventi, uno con una maschera in plastica e l'altro incappucciato, hanno cercato di rapinare l'uomo che si era fermato davanti alla banca per accedere al bancomat.

Uno dei due aggressori era munito di une con quello ha aggredito la vittima che però ha risposto all'attacco, usando unaed entrando in unacon i rapinatori. A suo sostegno è arrivato anche il figlio, che in quel momento si trovava in auto con il padre. Per qualche minuto si è temuto il peggio, fino a quando dal lato diè arrivata un'auto, una, e il conducente, ritrovandosi dinanzi alla scena, secondo una prima ricostruzione, ha, che ha perso il controllo e ha lasciato cadere il fucile a terra. Subito dopo si è dileguato insieme al complice.A terra sono rimasti il fucile e la maschera indossata da uno dei due, sul posto è stata lasciata l'auto con la quale si erano avvicinati alla vittima dell'agguato, una. I due hanno percorso pochi metri lungoe si sono dileguati dirigendosi verso, dove ad attenderli c'era un'altra auto guidata da altri complici, probabilmente rimasti nella zona a fare da pali. Immediatamente i carabinieri della stazione locale si sono recati sul posto, dove hanno fatto tutti i riscontri del caso.Padre e figlio hanno riportato soloma la situazione si sarebbe potuta trasformare facilmente in. L'episodio ha destato sconcerto soprattutto per il luogo, ancora molto trafficato all'orario dell'accaduto, e per le modalità particolarmente aggressive. Un tema, quello della, che è stato recentemente affrontato nella. Dall'ascolto dei cittadini, è emersa una forte preoccupazione per la recrudescenza di episodi criminali che si verificano nel territorio, situato al centro di un'importante collegamento viario cone inserito in un contesto industriale molto attrattivo.