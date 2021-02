Sono 34 i comuni della provincia di Caserta inseriti nell’elenco predisposto da TIM relativo all’offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica. Oltre al capoluogo Caserta, figurano Bellona, Capodrise, Capua, Carinaro, Casagiove, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Castello del Matese, Cesa, Curti, Giano Vetusto, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Parete, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, Recale, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere, Sant'Arpino, Succivo, Teverola e Vitulazio. Il progetto ha l'obiettivo di accelerare la copertura e l’adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese in vista del lancio di FiberCop. Grazie a questo progetto si potranno offrire soluzioni FTTH alle famiglie e alle imprese in 1.610 Comuni su tutto il territorio nazionale entro il 2025.

L’offerta di coinvestimento riguarda circa il 75% delle Unità Immobiliari delle aree grigie e nere del Paese e prevede la fornitura di servizi di accesso all’ingrosso alla rete FTTH che potranno essere fruiti dagli operatori con diverse soluzioni tecniche. Il progetto è rivolto a tutti gli operatori del mercato. L’architettura di rete in fibra che verrà adottata è volta a conciliare gli obiettivi di efficienza e di promozione della competizione infrastrutturale tra operatori, semplificando, inoltre, i processi di migrazione dei clienti retail tra fornitori diversi.

