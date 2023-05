Tir si ribalta sulla Sannitica a Marcianise, autista messo in salvo dei vigili del fuoco

Paura sulla strada Statale Sannitica stamattina, nel territorio di Marcianise, per un camion che si è ribaltato.

Erano le 11 quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta nei pressi del centro orafo "Tarì" per un incidente stradale. Giunti immediatamente sul posto i pompieri hanno trovato un autoarticolato adibito al trasporto di matasse di ferro che, per cause da accertare, si è ribaltato finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

I vigili del fuoco, dopo aver soccorso l'autista affidandolo alle cure del 118 presente sul posto, hanno messo in sicurezza il mezzo pesante in attesa della rimozione del veicolo.