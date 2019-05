CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta sotto sequestro la cappella gentilizia dell'imprenditore Roberto Vitale, data alle fiamme nella notte fra mercoledì e giovedì da ignoti che si sono introdotti nel cimitero di Teverola dalla scarpata della superstrada Nola Villa Literno. Non appena sarà pronta la relazione della Scientifica dei vigili del fuoco, si avranno gli elementi per stabilire il dissequestro o un'eventuale proroga del sequestro finalizzata a ulteriori accertamenti.Sul caso della tomba di famiglia incendiata con liquido infiammabile presumibilmente contenuto in una latta ritrovata all'interno della camera funebre, indagano a 360 gradi i carabinieri della compagnia di Aversa, sotto la guida del maggiore Terry Catalano. Nessuna pista è esclusa, anche se al momento gli inquirenti mantengono il riserbo. In queste ore si sta verificando se telecamere di esercizi privati possano risultare utili alle indagini, mentre sulla natura dolosa dell'incendio non si ha alcun dubbio. C'è solo da capire se gli pneumatici posizionati nella cappella e la latta con il liquido infiammabile siano stati introdotti nel cimitero in un momento diverso da quello in cui poi sono state appiccate le fiamme. Intanto che si cerca di fare chiarezza, Vitale, titolare della ditta concessionaria della pubblica illuminazione di Teverola, non riesce a capacitarsi dell'accaduto. «Più ci penso dice il giorno dopo l'episodio e più non riesco a farmi una ragione di come si sia potuto arrivare a tanto». Sul suo profilo Facebook, l'imprenditore ha pubblicato la foto dei genitori, le cui salme sono custodite proprio nella cappella di famiglia. «Mi avete insegnato a camminare sempre a testa alta e con la schiena dritta, non mollerò mai!». Ancora scossa la moglie, la signora Adele che quando è arrivata al cimitero, alla vista dei loculi anneriti, è scoppiata in lacrime visto che nella cappella c'è anche la tomba di due figlie gemelle nate morte a sette mesi.