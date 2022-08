Baia Domizia, Tommaso Paradiso ferma il concerto: proposta di nozze sul palco

Pochi metri dividono l’Arena dei Pini di Baia Domizia dal mare e dal Parco dell’Amore inaugurato solo poche settimane fa. I piedi quasi nella sabbia, sotto un cielo fatto di stelle, con la leggera brezza marina che si incastra tra i rami dei pini e con il leggero odore di salsedine. Questa la cornice dell’unica tappa campana del Tommy Summer Tour, il primo tour estivo da solista di Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei The Giornalisti ha regalato al suo pubblico quasi due ore di concerto, ripercorrendo insieme le hit della sua carriera, da Riccione a Tutte le notti, da Non avere paura e Completamente a Maradona y Pelè.

E proprio a poche canzoni dalla chiusura del concerto, un momento di romanticismo ha reso ancora più magica l’atmosfera. Oltre alla gioia dei fan, che hanno accolto calorosamente Tommaso Paradiso, a scaldare la s erata è stato un inaspettato momento di tenerezza. Dopo l’esibizione sulle note di Piove in discoteca, l’ex frontman dei The Giornalisti ha invitato due giovani presenti in prima fila a salire sul palco. A questo punto, accompagnato dalle note di Questa stupida canzone, Armando Coiro ha chiesto da questa speciale location alla propria fidanzata di sposarlo. Non si aspettava una proposta di matrimonio Daniela Cuomo, o almeno non si aspettava che il suo fidanzato lo facesse davanti alle migliaia di persone presenti all’Arena dei Pini.

Quando quest’ultima, visibilmente emozionata, ha risposto “Sì” alla romantica proposta di matrimonio, tutti i presenti si sono uniti in un festoso coro di gioia. Poi un lungo bacio ha sugellato l’amore tra la giovane coppia. Ad abbracciarli un'Arena dei Pini gremita di spettatori. Lo stesso Tommaso Paradiso nel corso del concerto ha annunciato che la data di Baia Domizia è andata sold out.