L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e fragilità costituisce una ricchezza per il singolo e la collettività. Storie di accoglienza, buone opportunità ed emancipazione: succede a Succivo, dove Tommaso Guerra, 23 anni, un recente passato da scout, un diploma presso l'istituto alberghiero di Aversa, entusiasmo e passione da vendere, è stato assunto a tempo indeterminato dalla Cooperativa sociale Terra Felix Circolo Geofilos Legambiente presso il Casale di Teverolaccio. Una storia come tante? Non proprio, poiché Tommaso, oltre a tanto talento e caparbietà, ha, sin dalla nascita, la Sindrome di Noonan che gli rende da sempre tutto molto faticoso e difficile.

«Scommettere sulla diversità e l'inclusione non è solo la cosa giusta da fare ha detto Francesco Pascale, direttore della Cooperativa è un imperativo etico e soprattutto porta diversi vantaggi alle aziende e alle persone; aiuta a fornire un servizio migliore ai nostri clienti, ad essere buoni datori di lavoro, ha un impatto positivo nella società e garantisce la redditività e la reputazione quando l'impegno è reale ed efficace».

E soprattutto rende più facile la vita a chi, come Tommaso, porta il peso di un disagio, di una disabilità che lo ha costretto qualche volta ad isolarsi, ad avere paura e a sentirsi diverso ed inadeguato. Tommaso ha iniziato il suo percorso lavorativo attraverso il Servizio civile nazionale, che lo ha introdotto alla Cooperativa sociale Terra Felix. Grazie al progetto Trh- Teverolaccio Rural Hub, avviato nel 2021, dopo un periodo di incertezza dovuto alla pandemia da Covid-19, Tommaso ha finalmente ottenuto l'opportunità di essere assunto. Durante il suo tirocinio, ha acquisito competenze preziose e ha vissuto esperienze significative che gli hanno permesso di crescere professionalmente e di sviluppare una maggiore sicurezza e consapevolezza delle sue potenzialità; e quella disabilità è diventata un punto di forza, non era più il suo punto debole. Con il team AgriFood e il laboratorio della didattica, ha acquisito nozioni sulle verdure e gli ortaggi, sulla loro stagionalità e anche qualche trucchetto in cucina per evitare gli sprechi.

E così mettendo a frutto la sua passione per la comunicazione è nato il suo ruolo di divulgatore, che svolge aiutando a diffondere sui profili social della cooperativa tutto ciò che ha appreso e continua ad apprendere ogni giorno. «Sono felicissimo di lavorare, la mia attività mi riempie di gioia e mi riempie la vita ha raccontato Tommaso qualche volta a scuola ho temuto di non essere capace, di non sapere fare abbastanza e non immaginavo invece che quest'esperienza avrebbe tirato fuori tutto il mio talento. Amo lavorare, mi rende migliore».



«Ogni giorno, affronta le sue mansioni con impegno e dedizione ha aggiunto Pascale dimostrando di essere un elemento fondamentale nel team. Tommaso oggi è uno di noi, è entrato a far parte della cooperativa sociale, un ambiente inclusivo che ha riconosciuto il suo potenziale offrendogli un'opportunità di crescita professionale. Già altri ragazzi diversamente abili hanno lavorato e collaborano con noi, crediamo molto nella diversità come patrimonio che arricchisce e forma le menti e i cuori. Siamo orgogliosi delle conquiste di Tommaso e proprio in questi giorni siamo stati invitati a partecipare al Meeting della fratellanza a Roma al Vaticano. In quell'occasione, il 10 giugno, Tommaso incontrerà papa Francesco e potrà condividere la sua bellissima storia con tantissime persone». I genitori sono commossi per i traguardi del figlio, hanno fatto un percorso di conoscenza con lo staff e i soci della cooperativa e questo incontro li ha tranquillizzati e resi fieri di Tommaso. Hanno capito che in questo modo può esprimersi, può sentirsi pienamente accolto senza temere giudizi e condizionamenti, libero da luoghi comuni e ostacoli che spesso diventano insormontabili.