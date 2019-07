'Per me oggi la Bari-Napoli rappresenta un modello operativo e gestionale che il Governo all'interno dello sbloccacantieri ha replicato, giuridicamente ed ora lo faremmo anche sostanzialmente, come state vedendo, su tutte le più grandi opere infrastrutturali, stradali e ferroviarie più importanti d'Italia'. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Maddaloni dove ha fatto tappa sul cantiere finestra della Napoli-Bari Galleria Monte Aglio, situato nei pressi della strada provinciale 335. Toninelli ha incontrato il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo e Roberto Pagone, direttore investimenti Area Sud di Rfi.



«Con questa opera commissariata si son dimezzati costi e tempi, tant'è che il termine dei lavori è previsto nel 2023 - ha aggiunto il ministro Toninelli - i treni viaggeranno a 250 chilometri orari e da Napoli e Bari ci vorranno appena due ore di viaggio». Il ministro ha anche visitato l'area scavi archeologici di Maddaloni dove Antonella Tomeo, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha illustrato i luoghi dello scavo. Qui si sta sta scavando parte del tracciato dell'Appia, con parte struttura basolata di un tratto stradale di epoca romana con strutture e necropoli che risalgono alla fine del IV, inizio del III secolo avanti Cristo.



«Nei prossimi mesi vedremo al Sud un numero di cantieri aperti che mai nessuno ha visto, siamo arrivati al 41 per cento del piano di investimenti, oltre il 7 per cento previsto. Ricordo che nello sblocca cantieri abbiamo messo non solo i commissariamenti ma anche la semplificazioni delle norme che prima erano mal scritte, si frammentavano e portavano i tecnici a non firmare i documenti nell'incertezza del diritto» ha annunciato il ministro «Oggi riusciamo ad utilizzare i fondi e a far aprire e chiudere velocemente tutti i cantieri, dando anche lavoro - ha proseguito il ministro - c'è bisogno anche di interventi di piccola e media bordata, come accade sui 31mila chilometri delle strade Anas. Stiamo creando anche un sistema blindato che permette anche ad aziende di non fallire in sub-appalto».

Martedì 9 Luglio 2019, 16:37

