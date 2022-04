Un mega-concerto, ma abusivo. Questa l'accusa mossa nei confronti di un lido di Castel Volturno. Secondo le indagini condotte dalla polizia municipale di Castel Volturno, non sarebbe stata rilasciata alcuna autorizzazione per gli spettacoli di dj set di Gigio Rosa e per il concerto del cantante Tony Tammaro, tenuti nel giorno di Pasquetta, al Flava Beach di Castel Volturno. All’evento avevano preso parte circa 400 persone.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Jovanotti torna a Castel Volturno con il Jova Beach Party 2022 L'INIZIATIVA Jovanotti, un beach party formato festival ora è possibile L'APPUNTAMENTO Quinta edizione al Flava Beach per il Frankie Knuckles Tribute

Il proprietario del lido è stato denunciato all’autorità giudiziaria, essendo stata confermata la violazione del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza circa spettacoli realizzati in assenza di licenza del questore.