Reggia Express, tornano i treni storici a Caserta

Dopo una lunga pausa causata dall'emergenza sanitaria, tornano i treni storici in Campania. L'iniziativa è promossa da Acamir (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e reti) e Fondazione Fs con l'obiettivo di favorire la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Il primo appuntamento è in programma domenica 17 ottobre con il treno storico Reggia Express. Il convoglio, composto da carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, partirà alle ore 10 dalla stazione centrale di Napoli diretto a Caserta, con arrivo previsto alle 10.40.

Anche quest'anno la Reggia di Caserta, istituto museale del Ministero della Cultura e Patrimonio dell'Unesco, dedica un biglietto a tariffa ridotta per i soli viaggiatori del treno storico. I possessori del titolo di viaggio di andata e ritorno (Napoli/Caserta) potranno usufruire di un ticket scontato, al costo di 10 euro (maggiorato di un euro per acquisto on line), per visitare il complesso vanvitelliano (Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese). Protagoniste di questo nuovo appuntamento del Reggia Express saranno anche alcune eccellenze del territorio che saranno presentate in stazione e sulle carrozze. Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Caserta alle 17, con arrivo a Napoli alle 17.30.

I biglietti per l'accesso al Museo saranno in vendita, nei prossimi giorni, sulla piattaforma TicketOne e presso la biglietteria della Reggia di Caserta. I biglietti acquistati non sono modificabili, né rimborsabili. I biglietti per viaggiare a bordo del Reggia Express sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere. A bordo sarà garantita la distanza interpersonale consentendo di godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami. Maggiori informazioni sul sito fondazionefs.it e sulle fanpage della Fondazione Fs dei principali social network. Il progetto Reggia Express - si conclude la nota - è in linea con gli obiettivi «Istruzione di qualità», «Città e comunità sostenibili» e «Partnership per gli obiettivi» dell'Agenda 2030.