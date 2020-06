Matteo Salvini è in arrivo al carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo che sono stati notificati degli avvisi di garanzia agli agenti della polizia penitenziaria per presunti pestaggi che sarebbero avvenuti a marzo, in piena emergenza sanitaria e nel bel mezzo delle proteste dei carcerati.

Forse non fu un'azione tesa a riportare l'ordine durante la protesta dei detenuti, ma una spedizione punitiva: è questa l'ipotesi della Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone, che ha iscritto sul registro degli indagati il nome di 44 agenti di polizia penitenziaria ipotizzando reati che vanno dalla tortura all'abuso di autorità fino alla violenza.



Ultimo aggiornamento: 15:19

Stamani, quando la polizia giudiziaria ha avuto accesso al penitenziario Uccella di Santa Maria Capua Vetere ci sono stati momenti di tensione tra carabinieri e agenti penitenziaria. I militari hanno eseguito un'operazione di polizia giudiziaria su ordine della Procura nell'ambito dell'indagine tesa a ricostruire la verità sui presunti pestaggi avvenuti il 6 aprile nell'istituto di pena casertano e denunciati sia da alcuni detenuti che dai loro familiari.