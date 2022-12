Caserta, traffico bloccato per ore all'ingresso del centro commerciale

Proteste, clacson che strombazzano e utenti della strada furiosi: è questo lo scenario disordinato che si presenta agli occhi e ai nervi (tesi) degli automobilisti che attraversano Marcianise in queste ore.

«Non è possibile che si possa permettere questo traffico!», dice un medico rientrando dal lavoro mentre percorre la strada che conduce al centro commerciale Campania. Ma i post sui social che denunciano un blocco della circolazione sono tantissimi. Sì, perchè da questo pomeriggio (venerdì 9 dicembre) il traffico è paralizzato all'altezza dell'ingresso del megastore di Marcianise, con buona pace degli automobilisti che si sono trovati a passare lungo la strada provinciale. E così, sul posto si sono recate, a sirene accese, le volanti della polizia stradale di Caserta nord, ma la situazione, ad ora, non è migliorata.

Lo shopping previsto in questi giorni-ponte per l'Immacolata è stato caratterizzato dalla paralisi della viabilità. Intanto, a Caserta centro, il corso principale e via San Carlo erano semi-deserti.