Mercoledì 31 Ottobre 2018, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'indagine mirava a riannodare l'ipotetico filo idi collegamento tra i narcos sudamericani e la camorra del Litorale. Un'ipotesi investigativa formulata quando uno dei fratelli di Augusto La Torre, dopo permanenze in Gran Bretagna, si trasferì in Venezuela. La Dda non ha mai «mollato» l'ex capo della mala di Mondragone, Augusto, ex boss, ex pentito, oggi «scrittore» e filosofo, né i suoi familiari. Seguendo quella pista, quella che portava in Centro America, gli inquirenti non hanno ricostruito, almeno non ancora, legami con i narcotrafficanti, ma hanno scoperto un redditizio traffico locale che avrebbe avuto la regia di Francesco Tiberio La Torre, figlio dell'ex padrino.È questa la sintesi dell'operazione eseguita ieri dai carabinieri di Mondragone, diretti dal capitano Luca Gino Iannotti, sotto la regia del sostituto procuratore Alessandro D'Alessio del pool diretto dall'aggiunto Luigi Frunzio. Sono quindici le persone finite agli arresti. Un gruppo di spacciatori che, secondo l'accusa, faceva capo a La Torre junior e contatti con rifornitori a Giugliano, Casoria e Caivano. Non c'è alcuna aggravante mafiosa nelle condotte contestate agli indagati, tuttavia la leadership è stata consegnata in maniera «naturale» a Tiberio La Torre.LA BONIFICA DELLE MICROSPIEAbbastanza cauti, nel corso del monitoraggio tra il 2014 e il 2015, gli indagati sono circospetti, parlano per codici e tentano in ogni modo di evitare guai. Fino al punto che uno di loro, secondo quanto ricostruito dai magistrati, a un certo punto interviene per «bonificare» l'auto di La Torre. Nella macchina del figlio dell'ex boss erano state posizionate delle microspie. Il giovane La Torre evidentemente se ne accorse e chiamò in causa un «esperto» di bonifiche che smontò le cimici e le distrusse. Naturalmente ciò non ha fermato l'indagine, come provano gli arresti di ieri. Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno consentito ai carabinieri di ricostruire l'organigramma del gruppo e di dare un'identità anche a quelle persone che nei dialoghi vengono chiamate solo con i soprannomi: gargamella, topone, lo spagnolo, cippone, prosuttiello, chiuovo sono solo alcuni dei nomignoli ai quali gli investigatori hanno dovuto dare un'identitità.I NOMIOltre che per Francesco Tiberio La Torre, già detenuto a Poggioreale per altre cause, il gip Claudio Marcopido, ha spiccato misura per Salvatore De Crescenzo, Michele Degli Schiavi, Vincenzo De Crescenzo, Francesco Balestrieri, Frederik Loka, Nicola Aruta, Giuseppe Rinaldi, Luigi Meandro, Giuseppe Galluccio, Carlo Pagliaro, Costantino Cardillo, e Alessio Cipriani, Angelo Pagliuca e Pietro Valente. Rispondono, a vario titolo, di i associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, riciclaggio e favoreggiamento personale. Trattavano crack, cocaina e hashish.LA MAPPASecondo la ricostruzione della Dda, il gruppo di presunti pusher aveva preso possesso di quattro piazze di spaccio, dislocate tra il mercato ortofrutticolo, Pescopagano, Pineta Nuova e Pineta Riviera. Il gruppo prendeva ordini per telefono, sia con chiamate che con messaggi whatsapp e poi consegnava le dosi. Nel corso delle indagini sarebbe stato stabilito che per evitare sequestri ingenti, i pusher maneggiavano quantitativi di droga minimi.