Scacco al crimine in provincia di Caserta. Tre persone arrestate e dieci denunciate è il bilancio di un'intensa attività anticrimine degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Marcianise. Nel corso del servizio, è stata arrestata una 49enne cittadina tedesca ricercata da nove anni per reati di droga Sempre a Marcianise, è finita agli arresti domiciliari una donna per contrabbando di sigarette e denunciato alcuni familiari dopo il ritrovamento in casa di un migliaio di pacchetti di sigarette illegali. A Recale i poliziotti hanno, inoltre, eseguito un decreto di fermo per estorsione e atti persecutori nei confronti di un diciottenne che maltrattava genitori e sorelle minori, pretendendo da loro danaro per giocare alle scommesse on line o comprarsi dosi di hashish.Infine, sono state controllate alcune sale scommesse sotto il profilo della regolarità amministrativa e del divieto di gioco nei confronti di minori. In particolare, gli agenti hanno accompagnato alla frontiera tre cittadine albanesi dedite alla prostituzione in strada mentre altro due cittadine extracomunitarie irregolari sono state trasferite ad un Centro per il rimpatrio in attesa dell'espulsione dall'Italia.