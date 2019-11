Ultimo aggiornamento: 12:17

Diciannove chili di droga sequestrati, contenuta ine due pacchi occultati nei bagagli e 19 persone arrestate: 16 oggi e altre 3 in una diversa operazione. È il bilancio di un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno smantellato un cartello della droga africano composto da una quindicina di extracomunitari originari del Ghana e della Nigeria (c'è un solo italiano coinvolto), accusati di associazione per delinquere dedita all'importazione, distribuzione in Europa e in Italia e cessione sul territorio nazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina.L'indagine partita nel 2015, prima coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e poi passata alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli per la sussistenza di reati associativi a carattere transnazionale, si è sviluppata nei territori principalmente nei territori di Castelvolturno Casal di Principe . I carabinieri hanno accertato 24 importazioni di droga dall'estero (di cui 2 tentate) e 117 episodi di cessione a terzi. Il costo per l'acquisto di eroina all'ingrosso, a secondo della qualità, si aggirava tra i 30 ed i 40 mila euro al chilo e il guadagno per ogni corriere a seconda della complessità del viaggio, variava dai 3.000 ai 6.000 euro (per la tratta Uganda-Italia, per esempio).Il cartello usava i cosiddetti corrieri ovulatorì che trasportavano bagagli a doppio fondo,, attraverso la Nigeria, il Niger, il Malawi, l'Uganda, la Tanzania, il Ruanda, la Turchia e l'Olanda. La droga, una volta giunta in Italia, anche con la compiacenza di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine e della dogana africana, veniva ulteriormente lavorata e ceduta in favore di una fitta rete di spacciatori presenti nelle province di Napoli, Caserta, Roma, Cagliari, Latina, Palermo e Firenze che, a loro volta, lo rivendevano al dettaglio sul mercato nazionale. I capi promotori agivano nel Casertano a Castelvolturno e Villa Literno e un altro, invece in Ruanda.Il gruppo utilizzava il circuito money transfer per i pagamenti delle transazioni illecite e ottenevano i visti di ingresso falsi per passare ai varchi aeroportuali. Il cartello utilizzava numerosi e diversi sistemi di comunicazioni per eludere le investigazioni (sostituzione di schede telefoniche intestate a soggetti inesistenti o estranei all'indagini, posta elettronica con provider esteri, Call Center, Internet Point e software di messaggistica istantanea Skype). I contenuti delle conversazioni captate, avvenivano attraverso un linguaggio criptico e convenzionale decodificato dai carabinieri (lo stupefacente veniva indicato facendo ricorso a termini del tipo merci, vestiti, scarpe mentre l'espressione «mangiare bene» veniva utilizzata per indicare la capacità del corriere di trasportare ovuli nello stomaco), hanno consentito di appurare e fotografare le modalità con cui gli indagati realizzavano l'illecita attività. Dei sedici arrestati oggi,