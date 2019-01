CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 7 Gennaio 2019, 07:00

Un pugno di naira, tanto costa un ragazzino nella periferia di Lagos o nei sobborghi di Benin City. Un investimento misero destinato a trasformarsi in una miniera. Il piccolo schiavo viene prima usato per il mercato del sesso, poi diventa un «serbatoio» per il traffico di organi. Non solo donne, ma anche ragazzini nella rete dell'orrore della mafia nera. Un filone investigativo internazionale alza il velo su un sub-mondo invisibile che si cela dietro le mura diroccate di alcune delle connection house disseminate nelle oltre 700 costruzioni abusive, e abbandonate, del Litorale Domitio. Sin dal 2016, agenti americani lavorano sotto copertura sulla costa casertana. Seguono la pista del traffico di organi estratti da minorenni che vengono fatti transitare per Castel Volturno sotto la regia del crimine organizzato nero. L'allarme è scattato negli Stati Uniti due anni fa, dopo delle segnalazioni sul sospetto impiego di organi di dubbia provenienza in alcuni ospedali americani. Ciò avrebbe attivato una prima fase di indagini che fa il paio con l'inchiesta che sta impegnando, dal luglio scorso, la task force che vede in campo la polizia e l'Fbi.