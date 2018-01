È festa, tutti in coda per l'outlet. «Bloccati per tre ore nell'ingorgo» | Video

Domenica 7 Gennaio 2018, 20:23 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 20:23

Traffico impazzito all’ingresso del centro commerciale “La Reggia outlet “ di Caserta, dove, a causa di un ingorgo spaventoso, migliaia di automobilisti sono bloccati nel traffico. La mancanza di personale per la regolamentazione del flusso automobilistico in entrata e in uscita dall’outlet ha causato l’enorme “corto circuito” veicolare.«E’ assurdo – testimonia Angelo – siamo stati intrappolati nel traffico, io e la mia famiglia, per tre ore. Ho chiamato anche il 113 per spiegare la grave situazione, ma mi hanno smistato a un commissariato che non ha mai risposto. Bastava far intervenire la polizia stradale».