Anche le scuole medie e superiori hanno aperto le proprie porte per l'inizio del nuovo anno scolastico. Primo giorno con uno scaglionamento degli ingressi in molti istituti per consentire alle matricole di ambientarsi e che ha permesso di evitare un sovraccarico della mobilità cittadina. Non sono mancati, però, ingorghi e problemi in coincidenza degli orari di entrata e uscita degli studenti ma ieri nessuno scenario di paralisi.

A creare qualche problema è stata soprattutto la circolazione degli autobus privati che trasportano gli studenti (le operazioni di salita provocano intralci: perché non prevedere ordinanze per vietare l'ingresso in città, o quanto meno del centro e nei pressi delle scuole) ma anche, in corso Giannone, la riattivazione della Ztl. La coda snodatasi da corso Giannone al ponte di Ercole è stata dovuta anche ai tentennamenti di chi ha appreso della riattivazione leggerndo i pannelli al varco installato poco dopo l'incrocio con via Sant'Antonio da Padova (afflitta, invece, dal problema del parcheggio in doppia fila).

Automobilisti non proprio disciplinati almeno a sentire i consiglieri comunali del capoluogo che, in maniera unanime, si schierano contro l'ipotesi della concessione dei pass alle famiglie degli alunni dell'Ic "De Amicis-Giannone". L'ipotesi era stata avanzata dai genitori con più figli iscritti alla "De Amicis" che, a causa dei lavori nelle aule, sono costretti a fare la spola tra la sede di corso Giannone e piazza Cavour, sede dove sono ospitate alcune classi. Soluzione che il vicesindaco Emiliano Casale si è impegnato a valutare con il comandante della polizia municipale. Contraria ai permessi è la consigliera del gruppo dei Moderati Daniela Dello Buono che ricorda le ragioni dell'istituzione della Ztl: «È una tutela per la salute dei bambini. Non sono d'accordo al rilascio dei permessi che metterebbero in discussione l'utilità del provvedimento.

I genitori devono imparare ad andare a piedi, è una questione di civiltà oltre che di salute. Quello di corso Giannone era un provvedimento sperimentale e mi auguro che sia estesa anche agli altri plessi cittadini». In sintonia Giovanni Comunale del Pd. «Il problema non è solo il transito ma anche il parcheggio sottolinea ci sono 500 famiglie che vorrebbero accompagnare i piccoli ma i posti auto non ci sono. C'è bisogno di maggiore senso civico e credo che la maggior parte delle famiglie abbia colto appieno lo spirito della Ztl che dovrebbe essere estesa, qualora le condizioni lo dovessero permettere, anche agli altri plessi».

Un problema di sistema quello che pone Raffaele Giovine di "Caserta Decide" che è contrario ai permessi per la Ztl: «Dobbiamo incentivare le forme di mobilità alternative all'auto a partire dalle buone pratiche come il "Piedibus", che potrebbe essere esteso anche ad altre scuole o i nonni civici. A luglio il consiglio ha approvato la nostra proposta ma ora vanno istituiti. Questo è un periodo particolare perché vede coincidere l'apertura delle scuole con la settimana europea per la mobilità sostenibile su cui dobbiamo lavorare ancora da un punto di vista culturale e di pratiche di governo». Le regole esistono e vanno rispettate anche per il consigliere di minoranza Roberto Desiderio: «È una questione di civiltà. Dobbiamo pretendere un servizio pubblico di trasporto ma lavorare anche sulla nostra cultura di cittadini. Non si può immaginare di avere una città vivibile dove i bambini vengono accompagnati con le auto fino alla porta delle aule. Mi rendo conto che la situazione è di difficile soluzione per qualsiasi amministrazione ma invito il sindaco a incontrare l'ad di Air Campania e farsi garantire, con i fatti, che si possa organizzare un trasporto pubblico efficiente per gli studenti delle frazioni elemento che contribuirebbe alla riduzione del traffico».