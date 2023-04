Tornano a bagnarsi di sangue le campagne dell'alto casertano. A Roccamonfina, nella giornata di ieri, un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a Corrado Tabellario, ventitreenne del posto, residente presso la piccola frazione di Gallo. Nel corso della mattinata, il ragazzo si trovava a bordo del proprio trattore, presso un terreno coltivato di sua proprietà. Improvvisamente, per motivi ancora da chiarire, il ha perso l'equilibrio, ribaltandosi con il possente mezzo agricolo. La sorte ha voluto che Corrado scivolasse proprio tra le lame della falciatrice del trattore.

Nel primo pomeriggio, è stato poi un passante a notare il veicolo ribaltatosi tra le campagne roccane e ad avvicinarsi sul posto. Una volta giunto sul luogo dell'incidente, l'uomo si è ritrovato dinanzi ad una scena terribile. Il passante, naturalmente sconvolto, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivati i militari dell'Arma locale, guidati dal maresciallo Borrelli, e l'equipe medica del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del povero ventitreenne, morto praticamente sul colpo. Sulla vicenda, ora, indagheranno gli stessi carabinieri di Roccamonfina. I militari sono già al lavoro per ricostruire la dinamica e la causa del tragico o incidente. Bisognerà innanzitutto stabilire se il ribaltamento è avvenuto in seguito a una improvvisa perdita del controllo o a un malfunzionamento del possente mezzo agricolo.

Ciò che è certo, è che la tragedia consumatasi nella ieri ha letteralmente sconvolto l'intera comunità di Roccamonfina. Corrado era molto conosciuto in città. In tanti lo ricordano come un ragazzo cordiale, sempre sorridente, un gran lavoratore. Proprio per questo motivo, la notizia della sua scomparsa, ha lasciato la popolazione locale senza parole.

Nelle ultime ore, gli abitanti della cittadina ai piedi del vulcano spento non hanno potuto fare altro che stringersi intorno al dolore di Gianfranco e Valeria, i genitori del ventitreenne, distrutti dalla perdita. Già diversi anni fa, la famiglia del ragazzo era stata costretta a vivere una tragedia del tutto analoga. Il nonno paterno di Corrado, suo omonimo, morì infatti proprio in seguito a un terribile incidente sul lavoro, mentre si trovava alla guida del proprio trattore.

Sulla tragica vicenda verificatasi giovedì, è intervenuto anche il sindaco di Roccamonfina, Carlo Montefusco, che ha voluto far sentire la propria vicinanza ai genitori ed alle sorelle del ventitreenne. «Siamo distrutti da quanto accaduto - ha detto la fascia tricolore -, ci lascia un bravissimo ragazzo, il dolore è immenso». Non è affatto escluso che in occasione dei funerali del giovane Corrado, il sindaco decida di proclamare il lutto cittadino.